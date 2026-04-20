La buona stella: le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai 1 e RaiPlay

Continua la fuga di Simone, nella seconda puntata de La buona stella, ma quando la situazione si farà presto troppo pericolosa per la piccola Giada, Alessia sarà costretta a fare qualcosa che non avrebbe mai immaginato

Non è andata benissimo una settimana fa a La buona stella, la nuova fiction RAI con Miriam Dalmazio e Francesco Arca. Il compito di contrastare l'atteso ritorno de I Cesaroni, d'altronde, non era cosa facile.

La serie, dunque, potrà riprovarci stasera su Rai 1 in prima serata, sperando che la seconda puntata racimoli più dei 2,7 milioni della prima.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 20 aprile

Simone (Filippo Scicchitano) riesce a rubare un camper, sul quale si mette in viaggio assieme ad Alessia e Giada. Stella (Miriam Dalmazio), invece, viene convocata da Valerio (Francesco Arca): le darà una possibilità di dimostrare che ha ragione, indagheranno assieme.

Alessia intanto inizia ad avere dubbi, soprattutto per i pericoli ai quali sta esponendo Giada.

Nel secondo episodio, mentre, a Roma, Stella indaga su un suicidio che si rivela collegato alla sparatoria Simone, Alessia e Giada sono prigionieri di Ezio e Bruno e non sanno cosa sarà del loro destino. .

Alessia, preoccupata da quello che potrebbe accadere a Giada, è costretta ad un gesto estremo per mettere in salvo la propria famiglia.

Cosa è successo nella prima puntata

Convinto di essere gravemente malato, Simone, calciatore fallito, si ritrova coinvolto in una sparatoria da cui esce unico sopravvissuto. Sul posto trova una borsa piena di soldi e decide di prenderla per aiutare la sua famiglia, ma quella scelta si rivela subito pericolosa.

Stella, poliziotta tornata in servizio dopo un lungo stop, indaga proprio su quel caso e si scontra con Valerio, dirigente degli Affari Interni, rendendo le indagini ancora più tese. Quando Simone raggiunge la famiglia in Calabria, capisce di aver commesso un errore fatale.

Simone e Alessia, sua ex moglie, fuggono da due poliziotti corrotti che vogliono i soldi, portando con sé anche la figlia. A Roma, Stella scopre un dettaglio chiave sulla sparatoria, ma non è certa che basti a ottenere spazio nelle indagini.

La buona stella: quando va in onda il finale?

La nuova fiction RAI è composta da 6 episodi totali, che Rai 1 manderà in onda nel corso di tre prime serate.

Dopo aver esordito lo scorso 13 aprile, La buona stella chiuderà i battenti, dunque, lunedì 27 aprile.

Le puntate saranno naturalmente disponibili anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda in chiaro oppure on demand nei giorni successivi.