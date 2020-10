La Bella e la Bestia: il video parodia "Wear a Mask" diventa virale online

La Bella e la Bestia è stata la fonte di ispirazione di un divertente video parodia intitolato Wear a Mask, ideato per sensibilizzare sull'importanza dell'uso delle mascherine protettive.

La versione davvero originale della canzone Stia con noi è stata scritta da Noah Lindquist e il brano è stato interpretato in collaborazione con Ashley Young.

Il numero musicale tratto dal classico di animazione La bella e la bestia è stato in originale composto da Alan Menken e Howard Ashman.

La "cover" sottolinea quanto sia importante indossare una protezione per limitare i contagi durante la pandemia in corso.

Il video, condiviso sui social anche da Dan Stevens che ha interpretato la Bestia nella versione live-action del film, ha superato in poco tempo quota 500.000 visualizzazioni su YouTube e ha raccolto oltre 19.000 like.

L'obiettivo dell'autore, come è chiaro, è quello di ricordare che un gesto molto semplice può contribuire a rallentare la crescita dei contagi negli Stati Uniti e nel resto del mondo, criticando in modo intelligente anche alcue teorie dei negazionisti e sfruttando la popolarità del classico Disney e l'accattivante ritmo della canzone interpretata da Lumière e da Mrs. Bric.