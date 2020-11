La Bella e la Bestia: stasera su Italia 1 il film con Vincent Cassel e Léa Seydoux

Stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda La Bella e la Bestia, adattamento cinematografico in salsa francese della famosa fiaba La bella e la bestia, portata al successo nel 1991 dalla Disney in forma animata.

La bella e la bestia: Lea Seydoux in un'immagine del film nei panni di Belle

Diretto da Christophe Gans nel 2014, e distribuito nelle sale francesi anche in 3D, questa nuova trasposizione cinematografica della fiaba non cambia in maniera sostanziale il racconto, che ci riporta ancora una volta nella magica storia di Belle (Léa Seydoux), ragazza bellissima che vive con il padre mercante in un paesino della Francia di inizio secolo. Quando l'uomo viene catturato, Belle decide di salvarlo dalle grinfie della temuta Bestia (Vincent Cassel), prendendo il suo posto come prigioniera in un castello un tempo splendente, ma ormai in rovina.

Presentato anche al Festival di Berlino nell'anno del suo approdo al cinema, La bella e la bestia si è aggiudicato un premio per la scenografia durante i Premi Césare del 2015, ricevendo anche una nomination agli European Film Awards tra le pellicole preferite dal pubblico.