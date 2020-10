La bella Antonia, prima Monica e poi Dimonia: la commedia erotica con Edwige Fenech stasera su Cine34

Torna Edwige Fenech, stasera su Cine34 alle 21:15, in La bella Antonia, prima Monica e poi Dimonia, commedia erotica diretta nel 1972 da Mariano Laurenti e considerata un vero e proprio classico del genere "sexy all'italiana".

L'indiscussa icona sexy Edwige Fenech interpreta naturalmente la bella Antonia, innamorata di Fosco (Romano Malaspina) ma impossibilitata a sposarsi. Il padre, un vecchio avaro, rifiuta di darle la dote, la famiglia di lui osteggia il matrimonio: alla povera Antonia non resta che farsi suora, così da preservare intatti per Fosco corpo e sentimenti.

Il pittore Claudio Fornari (Pietro Focaccia) è un fan dell'amore e, conosciuta la triste storia, decide di aiutare i due giovani innamorati. C'è solo un problema: lui non resiste al fascino delle belle donne, come la bella Antonia...

Considerata una delle prime commedie sexy all'italiana, La bella Antonia ha una particolare connessione con il mondo delle serie anime: il Romano Malaspina che interpreta Fosco è lo stesso che ha dato la voce ad Actarus, uno dei protagonisti del mitico UFO Robot Goldrake.