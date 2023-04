L'impero degli scimpanzé, su Netflix in streaming da oggi

L'impero degli scimpanzé, la serie che esplora l'affascinante mondo della più grande comunità di scimpanzé mai scoperta, arriva su Netflix in streaming da oggi 19 aprile 2023.

Sotto le lussureggianti fronde della foresta di Ngogo in Uganda vive la più grande società di scimpanzé mai scoperta. Negli ultimi 25 anni scienziati ed esperti sul campo hanno vissuto insieme alla tribù, osservando i primati mentre costruiscono una sofisticata struttura politica e familiare stringendo alleanze, stabilendo rapporti di fiducia, prendendosi cura gli uni degli altri e spesso scontrandosi in una lotta infinita per il potere. Quando il regista James Reed (Il mio amico in fondo al mare) ha dispiegato un team munito di telecamere per riprendere in modo unico e intimo gli scimpanzé di Ngogo.

L'impero degli scimpanzé: una scena della docuserie

Non c'era modo di sapere che l'anno in corso avrebbe portato ad alcune delle più agguerrite battaglie e a drammatici cambiamenti nella storia del branco. Nel corso di quattro imperdibili episodi, narrati nella versione originale dal premio Oscar Mahershala Ali, i cuccioli crescono, le relazioni maturano e i leader assumono il potere per poi perderlo. Si tratta di un'opportunità più unica che rara di avvicinarsi agli animali più simili a noi, oltre che di scoprire di più sulla nostra società attraverso le affascinanti vite di questi scimpanzé.