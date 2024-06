Kurt Russell e Cole Sprouse raggiungono Matthew McConaughey nel crime thriller The Rivals Of Amziah King

Black Bear ha annunciato il cast di supporto per il film con protagonista Matthew McConaughey, The Rivals of Amziah King.

Martedì la Black Bear ha annunciato il cast di supporto per il film di Matthew McConaughey The Rivals of Amziah King, la cui produzione è terminata. Tra gli attori che faranno parte del cast figurano il candidato ai Golden Globe Kurt Russell (Once Upon a Time in Hollywood), Cole Sprouse (Lisa Frankenstein), Owen Teague (Il regno del pianeta delle scimmie), Scott Shepherd (Killers of the Flower Moon), Rob Morgan (Mudbound), Tony Revolori (The Grand Budapest Hotel), Jake Horowitz (Bones and All) e la nuova arrivata Angelina LookingGlass.

La trama di The Rivals non è stata resa nota, ma il progetto è descritto come un thriller poliziesco incentrato sui personaggi e ambientato nello scenario dell'Oklahoma rurale. Russell ha ottenuto il ruolo di co-protagonista accanto a McConaughey, secondo quanto si apprende, dopo una ricerca a livello mondiale.

1997: Fuga da New York, Kurt Russell: "Ecco perché la scena del treno con Jena Plissken è stata cancellata"

I dettagli di The Rivals of Amziah King

Il film è il secondo dello scrittore e regista Andrew Patterson, dopo L'immensità della notte, uno sci-fi dalle tinte crime distribuito da Amazon che ha vinto il premio del pubblico per il miglior film narrativo al suo debutto allo Slamdance, prima di vincere il premio per la regia ai Gotham Awards.

Guardiani della Galassia Vol. 2: Kurt Russell nel ruolo di Ego il Pianeta Vivente

Black Bear ha finanziato interamente The Rivals of Amziah King e lo ha prodotto insieme a Heyday Films e G.E.D. Media. David Heyman della Heyday, Teddy Schwarzman e Michael Heimler della Black Bear, Jeffrey Clifford della Heyday, Will Greenfield e Patterson hanno prodotto il film. Black Bear rappresenta il progetto per le vendite internazionali, mentre WME Independent si occupa dei diritti statunitensi.

Ultimamente Kurt Russell ha recitato con il figlio nella serie sul franchise di Godzilla, Monarch: Legacy of Monsters e ha doppiato Ego nella serie Marvel What If...?.