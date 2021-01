Kung Fu Panda 3 e l'easter egg di Shrek: lo avete notato?

In Kung Fu Panda 3 è presente un easter egg che in realtà è un riferimento diretto ad una celeberrima scena con Shrek e Donkey.

Durante la celebre sequenza in cui Po e suo padre intraprendono il loro viaggio al fine di dirigersi verso il villaggio segreto dei panda presente in Kung Fu Panda 3 è perfettamente visibile un riferimento diretto ad un altro film d'animazione: si tratta di Shrek, lo avete notato?

Kung Fu Panda 3: una simpatica immagine del film animato

I due personaggi passano accanto a due grandi pietre, inclinate e visibili verso la destra dello schermo: Shrek e Donkey passano accanto alle stesse pietre mentre si dirigono verso il castello di Fiona.

Po è l'eroe del film che in questo film appare più serio e riflessivo, egli dovrà riuscire a trovare dentro di sé la forza per passare da allievo a maestro; in questo capitolo incontrerà anche il suo padre biologico Li Shan, da cui apprenderà moltissimo, prima di acquisire il grado di "Maestro del Chi".

Li Shan è il padre biologico di Po e capo del villaggio segreto dei panda, una volta ritrovato il figlio perduto diventerà molto apprensivo e protettivo nei suoi confronti per timore di perderlo di nuovo. Alla fine della pellicola Shan accetterà che suo figlio pratichi missioni pericolose, riscoprendo il potere benevolo del Chi.

Kung Fu Panda 3: Il padre di Po in un immagine del film

Su Rotten Tomatoes il film ha una valutazione dell'86% basato su 161 critiche con una media di 6,8/10 che recita: "Kung Fu Panda 3 ha lo splendore visivo necessario, ma col protagonista rotondeggiante, la trama di questo sequel offre divertimento necessario per l'intera famiglia."