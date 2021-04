Kumail Nanjiani star di The Doubtful Guest, film diretto da Andy Muschietti

L'attore Kumail Nanjoani sarà il protagonista del nuovo film scritto dalla moglie Emily V. Gordon, The Doubtful Guest, diretto da Andy Muschietti.

Emily V. Gordon sarà la sceneggiatrice di The Doubtful Guest, il nuovo film che avrà come protagonista suo marito Kumail Nanjiani e che verrà prodotto da Andy e Barbara Muschietti tramite la loro nuova casa di produzione Double Dream.

Il progetto potrà contare sul sostegno anche della Amblin di proprietà di Steven Spielberg.

Il film The Doubtful Guest è tratto dal romanzo scritto da Edward Gorey e alla regia ci sarà Andres Muschietti, recentemente impegnato dietro la macchina da presa di Doctor Sleep.

Tra le pagine del libro, pubblicato nel 1957, c'è una creatura misteriosa e malvagia il cui arrivo inaspettato e sgradito in una casa di famiglia causa problemi e caos.

Nel team della produzione ci saranno Andy e Barbara Muschietti, in collaborazione con Dani Bernfeld.

Kumail Nanjiani, che sarà il protagonista, e produttore insieme alla moglie Emily V. Gordon, con cui aveva già realizzato The Big Sick.

L'attore, prossimamente, sarà uno dei protagonisti dell'atteso lungometraggio Marvel The Eternals, diretto da Chloé Zhao e farà parte del cast di Obi-Wan Kenobi. Gordon, invece, firmerà la sceneggiatura di Ball and Chain per Netflix, progetto tratto dall'omonimo fumetto di Scott Lobdell, film con star Emily Blunt e Dwayne Johnson.