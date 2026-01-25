Kristen Stewart: "Da regista mi rispettano più che da attrice"

Kristen Stewart è convinta che le venga mostrato maggiore rispetto da regista che da attrice. Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Bella in Twilight, Stewart ha debuttato dietro la macchina da presa con il film The Chronology of Water.

Lavorando sul set del film, Stewart ha scoperto che durante la promozione del film le persone le parlano come qualcuno che ha un cervello mentre le attrici spesso vengono trattate soltanto come burattini. Stewart ha notato questa enorme differenza.

Il cambiamento da attrice a regista

Intervistata dal Sunday Times, Kristen Stewart ha spiegato senza mezzi termini: "Le attrici vengono trattate di m***a, devo dirtelo" ha esordito "Le persone pensano che chiunque potrebbe fare l'attrice, ma la prima volta che mi sono seduta a parlare del mio film come regista, ho pensato, wow, questa è un'esperienza diversa, mi stanno parlando come se fossi qualcuno con un cervello".

Kristen Stewart sul set di The Chronology of Water

Secondo Stewart, i pregiudizi sono molti: "C'è questa idea che i registi abbiano capacità ultraterrene, il che non è vero. È un'idea alimentata dagli uomini. Non per sembrare che mi stia lamentando sempre, ma è peggio per le attrici donne che per gli uomini: vengono trattate come burattini, ma non lo sono".

Il primo film da regista di Kristen Stewart e il Method Acting per le attrici

The Chronology of Water racconta la storia di una nuotatrice agonistica (Imogen Poots) che ha subito abusi sessuali insieme alla sorella dal padre. Kristen Stewart è convinta che nessun uomo avrebbe realizzato questo film.

Inoltre, Kristen Stewart ha parlato del motivo per cui, secondo lei, non ci sono attrici che lavorano con il Metodo: "Stavo parlando con un attore uomo che amo davvero. E ho detto che non ci sono attrici del Metodo perché il Method Acting è una performance acrobatica per far sembrare la recitazione un'impresa che non è. Penso che recitare sia solo fare finta; non devi fare 50 flessioni prima di una ripresa. Appena ho fatto la distinzione tra attori uomini e donne, lui è andato sulla difensiva e ha detto che non aveva mai incontrato un'attrice che non fosse pazza. Un paio di anni fa un commento del genere mi avrebbe fatto arrossire in faccia, mi sarebbero iniziate a fumare le orecchie e sarei sembrata esattamente come lui voleva che sembrassi, una donna arrabbiata. Invece ho semplicemente continuato e sono arrivata alla fine del mio pensiero. Invecchiare è fantastico perché si può raggiungere la calma".