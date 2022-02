Kristen Stewart e la sua fidanzata Dylan Meyer sono al lavoro su una serie tv

Kristen Stewart è felicemente fidanzata con Dylan Meyer, le due sono in procinto di sposarsi e adesso la loro relazione sta per trasformarsi in un sodalizio professionale: l'attrice 31enne e la sua futura moglie sono al lavoro su una serie tv, secondo quanto rivelato dalla stessa Stewart durante un'intervista di Vanity Fair.

"Adoro essere fidanzata", ha confessato la star di Twilight. "Mi sento così felice e fortunata." Kristen, che si è detta profondamente innamorata della Meyer, da qualche mese sta anche lavorando con la sua dolce metà allo sviluppo ed alla stesura della sceneggiatura di una serie televisiva.

Eppure, nonostante questo profondo amore che l'attrice sa di provare nei confronti della sua futura moglie, la star ha ammesso di essere riluttante all'idea di iniziare a lavorare con Dylan: "Idealmente, non vuoi che questo influisca sulla bellissima relazione che hai, sarebbe un disastro."

Kristen Stewart ha inoltre rivelato che lei e Dylan Meyer sono riuscite a scrivere il primo episodio della serie tv in circa una settimana e mezza e, a questo proposito, ha scherzato: "In un certo senso è come se avessimo scoperto un supercervello... È una sceneggiatrice davvero davvero brillante."