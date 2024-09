Kris Kristofferson: Barbra Streisand e Martin Scorsese ricordano il protagonista di È nata una stella

La morte di Kris Kristofferson ha suscitato molta commozione nel mondo di Hollywood e tra i ricordi condivisi online ci sono anche quelli di Barbra Streisand, che aveva recitato accanto a lui nel cult È nata una stella, e Martin Scorsese, che lo aveva diretto in Alice non abita più qui.

L'attore e cantautore è morto il 28 settembre nella sua casa nelle Hawaii.

Il ricordo dell'attrice e cantante

Barbra Streisand ha ricordato: "La prima volta che ho visto Kris Kristofferson esibirsi al club Troubadour a Los Angeles sapevo che era qualcosa di speciale. A piedi nudi e suonando la sua chitarra, sembrava la scelta perfetta per uno script che stavo sviluppando, che poi è diventato È nata una stella".

L'attrice ha poi ricordato che nel 2019 aveva chiesto all'amico e collega di salire sul palco con lei durante il suo ultimo concerto a Londra, a Hyde Park, e si sono quindi esibiti sulle note di Lost Inside You: "È stato affascinante come sempre, e il pubblico l'ha sommerso di applausi. Vederlo ricevere il riconoscimento e l'amore che meritava davvero è stata una gioia".

I ricordi di Scorsese

Il regista Martin Scorsese ha invece ricordato quando nel 1974 l'ha diretto in Alice non abita più qui svelando che attualmente si trova a bordo di una barca tra Ustica e Palermo, ascoltando Me and Bobby McGee, ricordando Kristofferson.

Il filmmaker ha sottolineato: "Sono stato abbastanza fortunato da lavorare con Kris. Era un poeta. Davvero. Dentro e fuori. E un attore dannatamente bravo, una presenza sullo schermo notevole. Trascorrere il tempo con lui quando abbiamo realizzato Alice non abita più qui è stato uno dei momenti più memorabili della mia vita".

Scorsese ha aggiunto: "La sua presenza... La voce, l'atteggiamento, i modi benevoli, il modo in cui si muoveva... Sullo schermo o in persona, aveva tutto. Dava così tanto cuore e umorismo al suo personaggio, e a tutte le nostre giornate che abbiamo trascorso girando a Tucson. Che essere umano meraviglioso, che artista grandioso".