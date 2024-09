Kris Kristofferson, leggenda del country e protagonista di È nata una stella, morto a 88 anni

Kris Kristofferson, co-protagonista di Barbra Streisand in È nata una stella e leggenda del country, è morto sabato 28 settembre 2024. Le cause del decesso non sono state diffuse, ma secondo Variety l'attore e cantante è si è spento nella sua casa di Maui, Hawaii, a 88 anni circondato dai familiari.

La sua famiglia ha diffuso un comunicato in cui si legge: "È con il cuore pesante che condividiamo la notizia che nostro marito/padre/nonno, Kris Kristofferson, è morto pacificamente sabato 28 settembre a casa. Siamo così fortunati per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato per tutti questi anni, e quando vedrete un arcobaleno, sappiate che sta sorridendo a tutti noi". La dichiarazione è stata resa a nome della moglie di Kristofferson, Lisa, dai suoi otto figli, Tracy, Kris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelly e Blake, dai sette nipoti.

Una dichiarazione condivisa da Kyle Young, CEO della Country Music Hall of Fame e del Museo, ha aggiunto: "Kris Kristofferson credeva profondamente che la creatività fosse data da Dio e che coloro che ignorano o rovinano un dono così sacro sono condannati al fallimento e all'infelicità. Sosteneva che la vita della mente dà voce all'anima, e ha creato un corpus di opere che davano voce non solo alla sua anima, ma anche alla nostra. Gli eroi di Kris includevano il pugile Muhammad Ali, il grande poeta William Blake e Hank Williams. Ha vissuto la sua vita onorando i valori di ciascuno di quegli uomini, e lascia un'eredità coraggiosa che risuona con la loro".

Kris Kristofferson e Isabelle Huppert in una scena de I cancelli del cielo

Una carriera divisa tra musica e cinema

Nato il 22 giugno 1936 a Brownsville, nel Texas, Kris Kristofferson è noto principalmente per i suoi successi nella musica country, incluso un periodo nella band Highwaymen al fianco di Johnny Cash, Waylon Jennings e Willie Nelson. Autore di numerose hit come For the Good Times di Ray Price, Sunday Morning Coming Down di Johnny Cash e Help Me Make It Through the Night di Sammi Smith, Kristofferson ha eseguito alcuni brani divenuti celebri come Why Me. Con l'allora moglie Rita Coolidge, il musicista vinse due Grammy per i duetti e un terzo per la canzone Help Me Make It Through the Night. È stato inserito nella Country Music Hall of Fame nel 2004.

"Non penso di essere un cantante così bravo", aveva dichiarato in un'intervista a Rolling Stone del 2016. "Non riesco a pensare a una canzone che ho scritto e che non mi piace di più eseguita da qualcun altro che la canta meglio." Ma per i fan è indimenticabile il ricordo dei suoi brani distintivi eseguiti proprio dalla sua voce.

Blaze: un primo piano di Kris Kristofferson

Come attore, Kris Kristofferson ha debuttato nel cinema nel 1972 con un ruolo nel film Per 100 chili di droga. Ha conquistato un Golden Globe per il suo lavoro in È nata una stella del 1976, in cui recitava a fianco Barbra Streisand, ma è anche nota la sua partecipazione al colossal di Michael Cimino I cancelli del cielo. I fan della Marvel lo ricordano per il ruolo di Whistler nella trilogia di Blade, che vedeva protagonista Wesley Snipes. È apparso in molti altri film, come Big Top Pee-wee, Payback, Il pianeta delle scimmie, Dolphin Tale, The Star e Blaze. Inoltre è apparso in programmi TV quali il Saturday Night Live, il Muppet Show e The Larry Sanders Show.