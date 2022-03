Kraven the Hunter: Alessandro Nivola avrà una parte da villain

Kraven the Hunter ha trovato un altro dei suoi protagonisti: Alessandro Nivola è infatti entrato a far parte del cast con un ruolo da villain.

L'attore è solo il nome più recente tra gli interpreti del progetto co-prodotto da Sony e Marvel che si preannuncia particolarmente interessante per gli amanti dei fumetti.

Il film Kraven the Hunter arriverà nelle sale americane il 13 gennaio 2023 e verrà diretto dal regista J.C. Chandor, con cui Alessandro Nivola ha collaborato nel 2014 in occasione di 1981: Indagine a New York.

La sceneggiatura è stata firmata da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk.

Il protagonista sarà Aaron Taylor-Johnson nel ruolo dell'antieroe e nemico di Spider-Man. Nivola, invece, avrà il ruolo del villain al centro della trama.

Tra gli interpreti ci saranno i già annunciati Russell Crowe, Ariana DeBose e Fred Hechinger.

Aaron Taylor-Johnson interpreterà nel lungometraggio l'immigrato russo Sergei Kravinoff, alias, Kraven il cacciatore, in missione per provare di essere il più grande cacciatore del mondo. Il film dedicato a Kraven viene descritto come un mix di Man on fire - Il fuoco della vendetta e Logan - The Wolverine.