Kobe Bryant: Sylvester Stallone vuole la sua statua con Rocky Balboa a Philadelphia

Sylvester Stallone ha dichiarato di essere d'accordo per la realizzazione di una statua omaggio a Kobe Bryant, leggenda del basket scomparso in un tragico incidente poche settimane fa insieme alla figlia Gigi, e vorrebbe che venisse posta al fianco di quella dedicata a Rocky Balboa a Philadeflia.

Secondo quanto riportato da TMZ, Sylvester Stallonee ci terrebbe molto a rendere omaggio a Kobe Bryant, nonostante l'ex giocatore non abbia mai giocato nella squadra di Philadelfia, i Sixers: "É cresciuto a Philadelphia e ha studiato alla Lower Merion High School da adolescente"

Durante la sua carriera, Kobe Bryant non ha infatti mai nascosto il suo amore per la città dei Sixers, anche se la sua carriera professionale si è poi svolta completamente a Los Angeles. Riuscirà Sylvester Stallone a ottenere questa statua per omaggiare il compianto giocatore di basket?

Nel frattempo, nei giorni successivi alla morte di Kobe Bryant, i fan e i giocatori della NBA hanno reso omaggio a lui e a sua figlia Gianna in vari modi. Le squadre NBA hanno preso penalità simboliche per onorarlo e alcuni giocatori sono arrivati ​​al punto di cambiare il loro numero di maglia con il 24, il suo. I fan, nel frattempo, hanno costruito un memoriale fuori dallo Staples Center, anche se è poi stato rimosso. Ma, la moglie Vanessa ha chiesto di ricevere gli oggetti lasciati dai fan in quel memoriale di fortuna.