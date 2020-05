Kobe Bryant: sua moglie Vanessa ha aperto l'ultima lettera che le ha scritto prima di morire

Vanessa Bryant ha trovato una busta chiusa con l'ultima lettera scritta da Kobe Bryant prima di morire. La vedova della leggenda del basket, scomparso circa tre mesi, ha aspettato il giorno del suo compleanno per aprirla e ha condiviso la sua emozione pubblicando lo scatto della busta su Instagram.

Sono passati circa tre mesi da quella maledetta domenica in cui Kobe Bryant ha perso la vita nell'incidente in cui è morta anche la figlia Gianna. Ieri la moglie Vanessa Bryant ha emozionato tutti condividendo su Instagram la foto di una busta nella quale era contenuta l'ultima lettera inedita scritta da Kobe ed indirizzata "all'amore della mia vita". Vanessa ha spiegato di aver trovato la busta nei giorni scorsi ma ha voluto leggerla nel giorno del suo compleanno: "L'ho tenuta in serbo per aprirla proprio il 5 maggio - ha scritto - mi ha dato qualcosa da aspettare, qualcosa da fare per cui non vedevo l'ora". Vanessa ha detto che per ironia "Kobe aveva messo sulla busta una mia foto ridisegnata da un'artista con un Angelo che mi sosteneva".

Kobe Bryant e sua moglie Vanessa avrebbero festeggiato lo scorso mese diciannove anni di matrimonio, nel post Vanessa Bryant scrive "Mi manca moltissimo l'amore della mia vita e anche la mia dolce Mamacita. Vorrei che fossimo tutti insieme, ma sono grata di svegliarmi accanto alle mie tre dolci ragazze" ovvero Natalia, Bianka e Capri, le altre figlie nate dal matrimonio con Kobe.