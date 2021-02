Kobe Bryant: la dinamiche dell'incidente in elicottero ricostruita dalla perizia

Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero a causa di un grave errore del pilota: la perizia dei funzionari del National Transportation Safety Board ha ricostruito le dinamiche dell'accaduto.

Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero a causa di una grave mancanza del pilota: la dinamica è stata ricostruite dalla perizia ufficiale ad opera dei funzionari del National Transportation Safety Board. Secondo quanto riportato dall'NTSB, il pilota che guidava l'elicottero con Kobe Bryant a bordo avrebbe violato gli standard aerei volando attraverso le nubi. Tale azione ha disorientato Ara Zobayan e lo ha portato a schiantarsi tra le colline della California.

Una foto di Kobe Bryant con sua figlia Gianna

Come riportato da The Wrap, il National Transportation Safety Board ha dichiarato in occasione di un meeting virtuale il motivo che ha provocato il disastro in cui è deceduto Kobe Bryant. Secondo quanto dichiarato da Ara Zobayan, il suo elicottero si trovava al di sopra delle nubi e stava rapidamente salendo di quota per adeguarsi agli standard previsti dalla legge. Tale manovra, però, ha ostacolato la visibilità del pilota, che ha percepito male la sua posizione, e gli ha restituito una sensazione sbagliata.

Ad aver indotto in errore un pilota con decennale esperienza come Ara Zobayan è stata la cosiddetta illusione somatogravica, che porta ad avere un'errata percezione del rapporto tra accelerazione e altezza. Secondo il pilota, infatti, anzicchè precipitare, il suo elicottero stava semplicemente salendo di quota. Bruce Landsberg di NTSB ha dichiarato: "Preferiamo utilizzare il termine schianto piuttosto che incidente, che avviene assolutamente a sorpresa. Noi sappiamo come evitare gli schianti e abbiamo una serie di regole di base che ogni pilota deve rispettare".

L'incidente in elicottero ha coinvolto sei persone in tutto: ad aver perso la vita oltre a Kobe Bryant e a sua figlia Gianna sono state anche altre sette persone. Lo scorso febbraio, Vanessa Bryant ha citato in giudizio Ara Zobayan e la compagnia che si è occupata della produzione del velivolo. Secondo Associated Press, anche altre famiglie hanno denunciato il marchio dietro l'elicottero. I legali della moglie di Kobe Bryant hanno dichiarato: "Vanessa Bryant ha citato in giudizio Island Express Elicopter Inc per non aver preparato adeguatamente il pilota, denunciato per la negligenza e per non aver deciso di abortire un volo del genere". Island Express ha negato le responsabilità di Zobayan, mentre suo fratello ha accusato Kobe Bryant di essere consapevole del rischio che stava correndo ad aver deciso di proseguire comunque nel volo nonostante il brutto tempo.