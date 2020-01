Kobe Bryant, La BBC si scusa per l'errore durante il servizio sulla morte del giocatore

Kobe Bryant, la BBC si è scusata per aver erroneamente posizionato una clip con protagonista LeBron James nel servizio dedicato alla tragica scomparsa dell'ex-giocatore dei Lakers, avvenuta domenica 26 gennaio.

Durante News at Six and Ten, il programma che stava comunicando la morte del cestista, l'emittente inglese ha infatti mandato in onda un filmato in cui si vedeva James battere il record di punti e sorpassare Kobe Bryant nella classifica dei marcatori NBA, risultato per il quale lo stesso Kobe si era pubblicamente congratulato con l'amico e collega solo poche ore prima della sua precoce scomparsa.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) 26 gennaio 2020

Ma mentre la giornalista Reeta Chakrabarti ha porto le sue scuse durante la trasmissione "Nel nostro servizio sulla morte di Kobe Bryant, in un segmento del report, abbiamo erroneamente mostrato immagini di un altro giocatore di basket, LeBron James. Ci scusiamo per l'errore", il pubblico è rimasto indignato dall'accaduto, e ha fortemente criticato il network per aver confuso due importanti giocatori di colore.

"Il giornalista nel servizio non ha spiegato perché gli spettatori stessero vedendo delle immagini di James in quel momento, piuttosto che di Bryant" ha dichiarato online la BBC, e Paul Royall, editor del programma, dopo essersi scusato su Twitter scrivendo che erano state "erroneamente mostrate delle immagini di LeBron James in una sezione del report", ha poi aggiunto "Ci scusiamo per questo errore umano che è decisamente al di sotto degli standard del programma".

In tonight’s coverage of the death of Kobe Bryant on #BBCNewsTen we mistakenly used pictures of LeBron James in one section of the report. We apologise for this human error which fell below our usual standards on the programme. — Paul Royall (@paulroyall) 26 gennaio 2020

La notizia dell'incidente mortale che ha coinvolto Kobe Bryant, sua figlia di 13 anni, e altre sette persone, è arrivata nella serata di ieri, domenica 26, sconvolgendo tutti.