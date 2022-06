Knock at the Cabin: finite le riprese del nuovo film di M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan ha concluso le riprese del suo nuovo film; in Knock at the Cabin reciteranno Dave Bautista e Rupert Grint.

M. Night Shyamalan ha concluso le riprese del suo nuovo film; in Knock at the Cabin reciteranno Dave Bautista e Rupert Grint. Il regista ha condiviso una foto sui social per aggiornare i fan.

Il regista ha dato l'annuncio attraverso i suoi profili Twitter e Instagram. Su Twitter, M. Night Shyamalan ha pubblicato una foto che raffigura l'ultimo ciak di Knock at the Cabin, quindicesimo film della sua carriera e ha scritto: "Chiuso Knock at the Cabin. Questo film mi ha davvero cambiato come persona e artista".

Su Instagram, invece, il regista del celebre Signs ha condiviso una sua foto e ha scritto: "Ho appena terminato il lungometraggio. Esausto. Emozionato. Al cast, dico, composto dai tre che hanno interpretato la famiglia e i quattro che hanno interpretato i visitatori... Wow. Ogni giorno eravamo in soggezione per la vostra maestria nel mestiere e per la volontà di rischiare tutto per la verità. La troupe ha dato tutto in quella casa e in tutte le location in cui ci siamo avventurati. Mi hanno coperto le spalle in ogni momento. Ho detto a tutti che avremmo dovuto creare qualcosa che nemmeno noi avremmo potuto replicare in futuro. Solo questo gruppo, in quel momento, essendo quello che siamo, si è immedesimato in quella storia. Questo è quanto per il mio 15° film e il 5° consecutivo per Universal".

Al momento non si sa ancora nulla di Knock at the Cabin. Ciò che è certo è che il film è stato interpretato da Dave Bautista, Jonathan Groff e Rupert Grint.

Knock at the Cabin sarà distribuito negli Stati Uniti il 3 febbraio 2023 da Universal.