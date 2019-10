Kit Harington "terrorizzato" dall'ingresso nel Marvel Cinematic Universe con Eternals

Kit Harington ha detto di essere terrorizzato dal suo ruolo nel nuovo film Marvel, Eternals dove interpreterà Dane Whitman, alias il Cavaliere Nero. La pellicola segna l'inizio della quarta fase del Marvel Cinematic Universe.

La star de Il Trono di Spade ha partecipato all'ACE Comic Con in Illinois, durante il quale ha parlato a Comicbook.com del suo ingresso nell'universo Marvel, evento che lo entusiasma e lo terrorizza allo stesso modo: "Un sacco di persone che entrano nel MCU non hanno mai avuto esperienze con un franchise di tale portata. Personalmente ho vissuto Game of Thrones per dieci anni, ho conosciuto un franchise enorme, qualcosa che ha creato un mondo e ha una enorme fanbase. Quindi, proprio per questi motivi, sono sia entusiasta che terrorizzato. Conosco la responsabilità degli attori che sono entrati a far parte de Il Trono di Spade, interpretando personaggi molto amati e con un'enorme responsabilità nei confronti dei fan. Per quanto mi riguarda, guardando questo nuovo universo, sono preparato perché ho già fatto parte di un universo simile... ma nonostante ciò ne sono terrorizzato."

Sicuramente, Kit Harington non è nuovo a progetti così importanti, visto che ha interpretato Jon Snow per un decennio nella famosa serie HBO, ma entrare nel Marvel Universe è sicuramente una cosa molto importante. L'attore ha raccontato anche qualcosa del suo personaggio, che ritiene un ruolo grandioso: "Venendo qui, ho capito quanto la gente possa essere appassionata di questo mondo. Questa è la prima volta che ho incontrato gente così legata all'universo Marvel e sono davvero elettrizzato dalla cosa. È un capitolo completamente nuovo e un personaggio completamente nuovo a cui iniziare a pensare. Senza rivelare troppo, Cavaliere Nero può essere una sorta di Jon Snow dei fumetti, nonostante sia parecchio differente. Questo perché avrò a che fare con un film Marvel. Interpreterò un supereroe, il che è grandioso. Non so cosa posso dire al riguardo, ho paura anche solo di parlarne. Sto cercando di staccarmi il più possibile da Jon Snow, anche se a conti fatti sto impersonando un supereroe che impugna una spada."

Eternals sarà diretto da Chloé Zhao e vedrà nel cast, oltre a Kit Harington anche il suo vecchio collega Richard Madden e Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh e Don Lee.