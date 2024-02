Kit Harington torna a teatro a Londra nel cast di Slave Play

Kit Harington tornerà a teatro a Londra in occasione dello spettacolo Slave Play di Jeremy O. Harris.

Il commediografo ha svelato il coinvolgimento della star della serie Il Trono di Spade, sottolineando che la sua presenza non sarà una "distrazione".

Le dichiarazioni dell'autore

Harris ha raccontato a The Guardian ha raccontato come Kit Harington non voglia in nessun modo la produzione si trasformi "nell'esperienza Jon Snow".

Jeremy ha sottolineato: "Kit stava dicendo: 'Non voglio che diventi Kit Harington in Slave Play, questo è uno spettacolo collettivo e non sono nemmeno il protagonista'. Sa il peso che comporta il suo nome e come quello potrebbe diventare una distrazione, se permettiamo che lo sia".

Il cast del progetto

Harington avrà il ruolo di Jim, che nella versione andata in scena a Broadway era stato interpretato da Paul Alexander Nolan. Il personaggio è coinvolto in una partnership interraziale ed eterosessuale analizzata dall'Antebellum Sexual Performance Therapy, che comporta la ricreazione di situazioni ambientate nel passato per dare nuove forza alle relazioni.

Nel cast ci sono anche Fisayo Akinade, Aaron Heffernan, Olivia Washington, James Cusati-Moyer, Chalia La Tour, Annie McNamara e Irene Sofia Lucio.

La regia dello spettacolo, in scena al Noël Coward Theatre dal 29 giugno al 21 settembre, è stata affidata a Robert O'Hara.