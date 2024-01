Kit Harington: 'Ho scoperto di soffrire di un disturbo da deficit dell'attenzione mentre ero in rehab'

Kit Harington ha svelato che gli è stato diagnosticato un disturbo da deficit dell'attenzione dopo essere andato in rehab a causa dello stress subito dopo il successo della serie Il Trono di Spade.

L'attore, durante il podcast The Hidden 20% ha parlato della sua situazione personale e dei problemi affrontati negli ultimi anni.

I problemi dell'attore

Parlando con il conduttore Ben Branson, Kit Harington ha spiegato che aveva provato un programma di riabilitazione prima di farsi ricoverare in una clinica americana, dove ha ricevuto la diagnosi. L'attore ha sottolineato: "Mi sono reso conto che la mia vita stava dipendendo da questo. Fortunatamente ero nel posto giusto al momento giusto. Sono riuscito a creare una nuova vita partendo da qui".

L'interprete di Jon Snow ha aggiunto che non ha avuto esperienze particolarmente positive nel tentativo di superare i suoi problemi: "Sono entrato in rehab ubriaco, sono diventato sobrio lì e ho pensato: 'Fanculo questo, non voi in cerchio. No, grazie'. E me ne sono andato piuttosto rapidamente dicendo: 'Proverò ad affrontare questo problema da solo', che non ha funzionato per quattro anni". La situazione è cambiata quando Harington si è rivolto a una clinica americana, dove ha ricevuto la diagnosi che ha dato una spiegazione ad alcuni suoi problemi: "La mia testa vuole prestare attenzione a ogni cosa presente in una stanza in contemporanea". Quando gioca con suo figlio, inoltre, fa fatica a rimanere concentrato su un gioco o un'unica situazione. Kit ha ammesso che questo gli causa problemi nel trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro: "Trovo attualmente molto difficile concentrarmi sul lavoro. Non riesco a fare bene più cose in contemporanea. Se c'è più di una cosa che mi passa per la testa vado in crisi. Divento incredibilmente irritabile e ansioso".

I problemi legati a Il Trono di Spade

La sua situazione mentale è stata peggiorata dal successo della serie Il Trono di Spade: "Stavo cercando di trasmettere questa immagine di totale sofisticazione e tranquillità nei confronti di quello che stavo facendo, ma in realtà ero terrorizzato da qualsiasi cosa".

Leggere i commenti sulla sua interpretazione di Jon Snow gli ha causato inoltre più di un problema, imbattendosi in commenti negativi e commenti, come quelli sul suo aspetto fisico, che considerava umilianti. Per superare l'ansia, l'attore ha iniziato a bere in modo eccessivo e la situazione gli è sfuggita di mano dopo la fine delle riprese dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin, avendo una crisi durante le giornate trascorse a recitare a teatro nello spettacolo True West, situazione che l'ha spinto a dire quanto gli stava accadendo ed entrare in azione per risolvere i problemi.

La moglie Rose Leslie lo ha aiutato molto e continua a sostenerlo durante i momenti difficili, consigliandogli ad esempio di farsi una doccia quando è bloccato dalle preoccupazioni, visto che in quel modo in suo cervello si rilassa e può ricominciare ad affrontare la giornata.