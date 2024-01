Kit Harington produrrà una serie western 'molto inglese'

La star di Game of Thrones sarà al timone produttivo di un nuovo show western di stampo british.

Kit Harington sarà impegnato nella produzione di una serie tv thriller, come riporta Deadline. Il co-produttore Daniel West ha descritto lo show, che dovrebbe intitolarsi Empire of Dirt, come un 'western molto british'.

Il progetto si comporrà di otto episodi e seguirà la storia di un personaggio di nome Jake, che dopo quindici lunghi anni rimarrà controvoglia alla fattoria di famiglia nel Lake District per il matrimonio di suo cugino. Le cose prenderanno un piega peggiore quando un tragico incidente lo rende improvvisamente il capo della sua famiglia. Dopo una sfortunata serie di eventi, Jake scoprirà presto che suo padre gestisce un traffico di droga del valore di milioni di sterline.

Il ruolo di Kit Harington

Oltre alla trama non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto. Kit Harington dovrebbe interpretare il protagonista ma nulla è stato ancora ufficializzato. Il CEO di New Pictures ha descritto il progetto come "avvincente, pericoloso e divertente".

"Un western molto britannico, ambientato sullo sfondo visivo mozzafiato del Lake District. I Galloway sono una famiglia che lotta per sopravvivere, debellando la propria identità, il trauma e il peso dell'eredità, mentre antiche tradizioni collidono con le consuetudini della Gran Bretagna moderna" l'hanno descritto i due creatori West e Harington.

Dopo la fine di Il trono di spade, serie nella quale ha interpretato Jon Snow, Harington ha recitato nel 2022 in quattro episodi della serie Extrapolations.