Kirsten Dunst sul bacio a Brad Pitt dato a 11 anni: "Mi fece schifo"

Kirsten Dunst ha dichiarato che un bacio con Brad Pitt è stata un'esperienza 'schifosa', sul set di Intervista col vampiro alla tenera età di 11 anni.

Non molte donne possono dire di essere state baciate da Brad Pitt, e ancora meno donne hanno detto - finora - che l'esperienza è stata spiacevole. E poi è arrivata Kirsten Dunst. L'attrice nel 1994 era nel cast di Intervista col vampiro, in uno dei suoi primi ruoli di un certo peso: 25 anni dopo la pellicola, l'attrice ha rivelato la sua reazione originale sul set.

"Sì, è stato schifoso! Lo confermo. Sarebbe stato strano sentire una ragazzina di 11 anni dire 'è stato bellissimo'. Pensereste tutti 'Questa bambina ha qualcosa che non va'."

Louis (Brad Pitt) abbraccia la piccola Claudia (Kirsten Dunst) in una scena del film Intervista con il vampiro

Alla premiere della nuova serie Becoming A God In Central Florida, Kirsten Dunst ha difeso la sua definizione del bacio all'epoca, infatti nell'intervista datata 1994 l'attrice ha dichiarato:

"L'ho odiato tanto perché Brad era praticamente il mio fratello maggiore sul set e quindi mi sembrava di baciare un fratello, è stato strano perché è un adulto e ho dovuto baciarlo sulle labbra, che schifo."

L'attrice è stata sicuramente fortunata a lavorare, in così giovane età, con divi come Brad Pitt e Tom Cruise in Intervista col vampiro. Oltretutto il suo primo film in generale è stato The actress certainly had early luck in her career working opposite Brad Pitt and Tom Cruise in Interview With a Vampire. Not to mention the actress' first movie was Il falò delle vanità, con Tom Hanks e Bruce Willis, oltre allo storico Jumanji con Robin Williams.