Kirk Douglas: Sky celebra la scomparsa con una programmazione speciale

A seguito della scomparsa della grande icona di Hollywood Kirk Douglas, Sky rende omaggio al leggendario attore stasera con una programmazione speciale a lui dedicata su Sky Cinema Due, tre grandi film che hanno fatto la sua storia e la storia del cinema americano.

Alle 21.15 andrà in onda Sfida all'O.K. Corral, il western del 1957 diretto da John Sturges con protagonisti Kirk Douglas e Burt Lancaster; alle 23.20 sarà la volta di I vichinghi, la pellicola storica del 1958 diretta da Richard Fleischer e con la voce narrante di Orson Welles; all'1.20 invece chiuderà la serata Prima vittoria, il film di guerra del 1965 diretto da Otto Preminger con Kirk Douglas e John Wayne, ambientato in seguito all'attacco di Pearl Harbor.

La programmazione dedicata sarà riproposta anche domani, sempre su Sky Cinema Due: alle 10.25 verrà ritrasmesso il film I Vichinghi, seguito alle 12.25 dal film Sfida all'O.K. Corral. Il leggendario attore di Hollywood, celebre per il suo ruolo in Spartacus, è venuto a mancare all'età di 103 anni dopo aver interpretato più di 75 film. "Con immensa tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati oggi" - ha detto il figlio del divo, Michael Douglas in un comunicato affidato ieri a People - "Per tutto il mondo lui era una leggenda, un attore della Golden Age del Cinema che nei suoi anni d'oro ha vissuto da attivista per le cause in cui credeva".