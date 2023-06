Netflix, da Sweet Home a Gyeongseong Creature: la preview dei K-drama che ci attendono nei prossimi mesi

Netflix e K-drama continua a essere un binomio vincente anche nel 2023, per cui vediamo insieme una preview proveniente da TUDUM in cui ci vengono mostrate alcune scene dai titoli più caldi dei prossimi mesi, da Sweet Home a Gyeongseong Creature, passando per Doona!, e tanti altri.

Non sarebbe un vero evento globale se non ci fosse qualche contenuto dedicato a una delle produzioni di punta degli ultimi anni: quella coreana. E infatti, in casa Netflix, e nello specifico durante TUDUM, che si sta svolgendo in queste ore in Brasile, è stata diffusa una preview di ciò che ci attende prossimamente sulla piattaforma in materia di K-drama.

Come vi avevamo già anticipato nella lista dei k-drama Netflix più attesi del 2023, quest'anno è stato e continuerà ad essere molto prolifico per la compagnia e per gli spettatori, sia in termini di quantità che di qualità.

Sweet Home, la recensione: la serie Netflix che ci trasporta in una Corea popolata da mostruose creature

Ai grandi ritorni come Sweet Home, nuovo appuntamento con l'adattamento dell'omonimo e popolarissimo webtoon sudcoreano edito in Italia da Star Comics, o D.P., con Jung Hae-in, si aggiungono anche attese novità come Gyeongseong Creature con Park Seo-joon e Han So-hee, o Doona! con la star del K-pop Suzy Bae. E poi ancora Celebrity, Mask Girl, Song of the Bandits, Daily Dose of Sunshine...

Insomma, anche quest'anno non ci sarà da annoiarsi!