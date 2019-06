King Richard: svelata la data di uscita del film con Will Smith

Will Smith sarà il protagonista del film King Richard, di cui è stata annunciata la data prevista per la distribuzione e il nome del regista.

King Richard, il nuovo film di Will Smith, arriverà nelle sale il 25 novembre 2020 e oltre alla data prevista per la distribuzione è stato annunciato che la regia è stata affidata a Reinaldo Marcus Green.

Il progetto, per ora, si scontrerà solo con un film animato della Disney ancora senza un titolo ufficiale.

Il film King Richard mostrerà la star di Aladdin interpretare Richard Williams, il padre delle campionesse di tennis Venus e Serena Williams.

La sceneggiatura è firmata da Zach Baylin e Will Smith verrà diretto dal regista già autore di Monsters and Men, oltre a far parte del team di produttori insieme alla moglie Jada Pinkett Smith.

La scelta dell'attore aveva inizialmente scatenato molte polemiche online perché considerato "troppo chiaro" per il ruolo del manager e allenatore delle due campionesse, con molti utenti sui social che avevano ricordato come ci fossero molti attori afroamericani potenzialmente più adatti alla parte del protagonista della storia.

