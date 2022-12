Kindred: lo showrunner della serie ha giustificato i cambiamenti rispetto al romanzo di Octavia E. Butler

Branden Jacobs-Jenkins, showrunner di Kindred, la nuova serie tv basata sull'omonimo romanzo scritto da Octavia E. Butler nel 1979 (da noi arrivato come Legami di sangue) ha approfondito alcuni aspetti della sua trasposizione. Nella storia diffusa da FX infatti, non tutte le cose sono come nel romanzo.

Kindred sviluppa la sua narrazione intorno al personaggio di Dana (Mallori Johnson) intenta a muoversi fra due mondi molto diversi, trovandosi trascinata dai tempi moderni in una piantagione nel 19° secolo, situata in un luogo legato a lei e alla sua famiglia. Con una storia d'amore che collega passato e presente, Dana viene coinvolta in una corsa contro il tempo mentre lotta per scoprire la verità dietro i segreti che le scorrono nel sangue.

Fra i cambiamenti apportati sul piccolo schermo troviamo, ad esempio, alcune parti della storia ambientate nel 2016, differentemente dalla protagonista originale che si trovava negli anni '70, e altre piccole cose. Parlando con Screen Rant Jacobs-Jenkins ha spiegato le motivazioni dietro a questi cambiamenti.

"Onorando il fatto che si tratta di un libro iconico degli anni '70, volevo assicurarmi che lo show non sembrasse un pezzo da museo o qualcosa del genere. Ci tenevo che si sentisse più vicino possibile al pubblico. Volevo realizzare una storia ambientata nel 2016, 40 anni dopo, e questo richiedeva l'aggiornamento di tonnellate di cose. Ogni altro cambiamento in quel mondo deriva da quella scelta iniziale", ha detto lo showrunner di Kindred. Successivamente ha accennato all'opzione di non far sposare fin dall'inizio la protagonista con Kevin (Micah Stock), dato che secondo lui non si trattava di una dinamica troppo moderna, senza escludere un matrimonio nel loro futuro.

Kindred ha debuttato il 13 dicembre negli Stati Uniti.