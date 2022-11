Lily Collins protagonista della serie The Complice, tratta dal romanzo di Lisa Lutz

The Complice si prepara a passare dalla carta stampata al piccolo schermo, trovando in Lily Collins la protagonista per la serie targata Amazon.

Variety ha rivelato in esclusiva che Lily Collins reciterà in una serie tv tratta dal romanzo di Lisa Lutz intitolato The Complice, sotto l'ala di Amazon. I dettagli in merito al progetto non sono moltissimi e non vanno oltre quelli riportati sul sito.

Inheritance: una scena del film con Lily Collins

L'adattamento di The Complice dovrebbe ruotare intorno alla storia di Luna Gray e Owen Mann, migliori amici al college, legati per sempre da una morte che non ha trovato una spiegazione, interna alla loro cerchia sociale. Anni dopo questi eventi le loro vite sono nuovamente sconvolte, quando la moglie di Owen viene brutalmente assassinata. La riflessione alla base della trama si concentra sui segreti condivisi e sul prezzo che le persone devono pagare pur di mantenerli nell'ombra.

Keanu Reeves e Lily Collins nel dramma sull'anoressia 'To the Bone'

Olivia Milch si occuperà della sceneggiatura di The Complice, lavorando anche come produttore esecutivo insieme alla Collins, Dylan Clark, Brian Williams, Charlie McDowell e Alex Orlovsky.