Kim Rossi Stuart, il figlio di due anni cade nel Tevere: salvato dal papà

Incidente a Roma per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: il figlio minore è finito nel Tevere ma l'attore è prontamente intervenuto per salvarlo.

Attimi di paura per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: il figlio minore, Ian (2 anni), è caduto nel Tevere mentre passeggiava con mamma, papà e fratello maggiore lungo le rive del fiume. Per fortuna papà Kim ha avuto i riflessi pronti ed è riuscito a salvarlo.

Come racconta il settimanale Diva e Donna, la famiglia stava passeggiando sul lungotevere quando, forse per la pavimentazione scivolosa, il piccolo Ian, sfuggendo per un attimo all'attenzione di mamma e papà, è caduto nelle gelide acque del fiume.

La prontezza di Kim Rossi Stuart, però, ha fatto sì che la situazione non degenerasse: l'attore ha prontamente afferrato il piccolo riportandolo di nuovo in superficie, dove è stato consolato dal caldo abbraccio di Ilaria Spada e del fratello maggiore, Ettore (11 anni).

Tra poche settimane, inoltre, la famiglia dei due attori si allargherà ulteriormente: come annunciato a novembre tra le pagine del settimanale F, con una copertina che non lasciava spazio a dubbi, Ilaria Spada è infatti in attesa del terzo figlio, che dovrebbe nascere a febbraio.