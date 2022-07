Kim Kardashian spiega perché si considera "la sfavorita"

Nel corso degli anni Kim Kardashian è stata criticata per molte cose, dall'appropriazione culturale alla promozione di standard di salute e bellezza non realistici e, in quanto star dei reality show, è vista da molti come "immeritatamente famosa". Ma non è così che si vede lei: Kim, infatti, si considera una "sfavorita", prima di qualunque altra cosa.

La 41enne e il resto della sua famiglia hanno costruito il loro impero da miliardi di dollari attraverso le 20 stagioni di Al passo con i Kardashian su E!, per poi arrivare a firmare un accordo pluriennale con la Disney nel 2020, che ora li vede protagonisti di una serie chiamata semplicemente The Kardashians.

Durante un'intervista per la copertina di agosto di Allure, la star ha spiegato che la loro enorme piattaforma è un po' come un'arma a doppio taglio perché la verità su di loro come individui viene spesso fraintesa: "Penso di essere sempre stata la sfavorita... Non ho mai ottenuto rispetto perché ho fatto parte di un reality show. Ho dovuto lavorare di più per dimostrare di non essere la persona che tutti pensano che io sia."

"Oggi ho visto uno stupido articolo che diceva: 'Kim non è potuta andare al Giubileo dalla regina'. Ero a Londra con il mio ragazzo che sta girando un film e siamo qui solo per due giorni. Ma il titolo diceva: 'Kim: rifiutata!' Penso che sia anche per questo che amo fare i reality show, per la possibilità di mostrare alle persone chi sono veramente", ha concluso Kim Kardashian.