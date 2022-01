Kim Kardashian smette di seguire Miley Cyrus su Instagram: ecco perché

Kim Kardashian ha apparentemente smesso di seguire Miley Cyrus su Instagram, dopo che Pete Davidson, il suo nuovo compagno, ha partecipato insieme alla celeberrima cantante allo speciale di Capodanno a Miami in onda su NBC.

Uno dei fan account della Cyrus ha affermato che Kim non segue più la cantante dal 10 dicembre, anche se l'interprete di Wrecking Ball sta ancora seguendo la Kardashian. Come riportato da Page Six, il follow è stato tolto il giorno in cui la cantante è stata vista entrare nell'appartamento di Staten Island dello stesso Davidson.

Kim's Fairytale Wedding: A Kardashian Event - Kim Kardashian con Kris Humphries nel giorno del loro matrimonio

Secondo alcune fonti Miley avrebbe raggiunto Pete a casa sua per discutere dei dettagli dello show di Capodanno ma la Kardashian nutrirebbe qualche sospetto a proposito della natura del rapporto che lega i due artisti.

Miley Cyrus ha anche recentemente dedicato a Pete Davidson il brano It should have been me, facendo diverse allusioni alla sua relazione con Kim Kardashian durante la performance.