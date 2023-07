Kim Kardashian scoppia in lacrime commentando le frasi antisemite di Kanye West: 'é così triste'

In un nuovo episodio di The Kardashians, intitolato 'Deeper Than Dolce', Kim Kardashian scoppia a piangere a causa delle frasi antisemite di Kanye West.

Nell'ultima puntata di The Kardashians, girata lo scorso autunno e intitolata "Deeper Than Dolce", Kim Kardashian scoppia in lacrime parlando delle affermazioni antisemite dell'ex marito Kanye West. Ricordiamo che lo scorso anno il rapper ha attaccato gli ebrei sionisti, affermando che lo "hanno fregato per troppo tempo".

"È difficile per me vedere che ora sia così diverso dalla persona che ho sposato, perché quella è la persona che ho amato e che ricordo", ha affermato la Kardashian davanti alla telecamera. "Farei qualsiasi cosa per riavere indietro quella persona. Tutta questa situazione è così triste e non so come gestirla emotivamente."

"Sono in conflitto perché non voglio essere coinvolta nella caduta del padre dei miei figli. È davvero dannatamente difficile", ha continuato la star. "E non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Non mi cambio da due giorni. Devo riuscire a riprendermi. Non ce la faccio proprio".

"Mi sento così male per lui", ha concluso Kim Kardashian. "Non riesco proprio a credere che sia lui". La stella rivela anche di non aver parlato con Kanye durante i suoi scatti antisemiti perché "probabilmente mi avrebbe attaccato", ma confessa di avere difficoltà nel gestire la situazione.