Kim Kardashian, lo scherzo della figlia North: "Ha inscenato un omicidio per spaventare la governante"

Sembra che l'ultimo scherzo della figlia di Kim Kardashian sia andato un po' troppo oltre: la star ha rivelato che sono state perfino coinvolte le autorità dopo che la loro governante si era convinta che ci fosse stato un omicidio all'interno della loro abitazione.

North West, la figlia di nove anni di Kim e di Kanye West, è diventata davvero brava a usare il sangue finto e a creare ferite finte, secondo quanto rivelato dalla stessa Kardashian durante un'intervista di Allure. Il suo amore per il macabro, tuttavia, ha quasi messo nei guai la star di The Kardashians:

"A North piace molto il trucco ed è davvero molto brava. Ho assunto un'insegnante che viene a mostrarle come si usa il trucco e come creare ferite spaventose. In realtà, è così brava che quest'estate si è truccata e ha deciso, non solo fare uno scherzo a me, ma ha anche fatto sembrare che l'intera stanza fosse la scena di un omicidio".

"Ho pulito i bambini ma ero davvero troppo stanca per pulire l'intera stanza... così la governante, non appena è arrivata, ha cercato di chiamare le autorità pensando che ci fosse stato un vero delitto. Ho dovuto spiegare alla polizia che era solo uno scherzo inscenato dai miei figli... ho delle foto, la stanza era spaventosa", ha concluso Kim Kardashian.