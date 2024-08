Kim Kardashian: in arrivo una nuova serie tv Hulu con La La Anthony

Kim Kardashian ha siglato un accordo con la 20th TV per una serie con La La Anthony in lavorazione su Hulu.

Un anno e mezzo fa, Kim Kardashian ha ottenuto il suo primo ruolo importante nella stagione 12 di American Horror Story di FX. Da allora, è stata scelta come protagonista e produttrice di una nuova serie drammatica per Hulu, All's Fair, e ha guidato due pacchetti di film e di serie televisive sceneggiate che sono stati venduti in una guerra di offerte. Ora la Kardashian ha firmato un contratto di prima visione con la 20th Television, lo studio dietro AHS e All's Fair, che comprenderà serie drammatiche, commedie e serie limitate.

Kim Kardashian protagonista di una docuserie su Elizabeth Taylor

Il progetto

Per il suo primo progetto nell'ambito del contratto pluriennale, Group Chat, la Kardashian ha collaborato con l'amica intima di lunga data La La Anthony. Il membro del cast di BMF sarà il protagonista della commedia, creata da Kenya Barris sulla base del bestseller della Anthony The Love Playbook: Rules for Love, Sex, and Happiness. Group Chat, in fase di sviluppo per Hulu, è una coproduzione tra 20th TV e BET Studios, di cui la Barris è partner principale.

Kim Kardashian, super elegante, esce con le sue sorelle a New York

Kardashian e Anthony sono produttori esecutivi. Barris è produttore esecutivo attraverso la sua Khalabo Ink Society, mentre Adam Kassan è anche produttore esecutivo della società.

"Sono incredibilmente interessata a raccontare storie personali, complicate, rilevanti, tratte dalle mie esperienze e da quelle che mi sono familiari", ha dichiarato la Kardashian. "Ho lavorato in prima fila con l'eccezionale team della 20th Television durante American Horror Story: Delicate, e sono davvero entusiasta di tuffarmi nello sviluppo della mia prima ondata di progetti televisivi con il team guidato da Karey Burke ed Eric Schrier, e di continuare a lavorare al fianco di Craig Erwich e di tutto il suo gruppo di Hulu e Disney".

Sia All's Fair che Delicate provengono dal produttore di punta della 20th TV Ryan Murphy. Mentre, il reality The Kardashians è alla sua quinta stagione sullo streamer Disney.