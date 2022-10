Spotify lancia il podcast True Crime di Kim Kardashian "The System: The Case of Kevin Keith"

Spotify pronto a lanciare il primo podcast true-crime di Kim Kardashian intitolato "The System: The Case of Kevin Keith"

Kim Kardashian è pronta a lanciare il suo podcast true-crime The System: The Case of Kevin Keith. Spotify ha lanciato i primi due episodi dello show due anni dopo aver firmato un accordo per un podcast con l'influencer, che alla fine dello scorso anno ha superato il 'baby bar exam', uno dei due esami necessari per diventare avvocato e praticare in California.

Kim Kardashian al Beverly Hills Nail Design a Beverly Hills

La star si soffermerà sulla storia di Kevin Keith, un uomo condannato per triplice omicidio che, per quasi tre decenni, ha lavorato al fianco della sua famiglia per dimostrare di essere stato accusato ingiustamente. Kim Kardashian è stata anche al centro della riforma carceraria negli Stati Uniti, facendo pressioni sull'ex presidente Donald Trump, in merito alla questione, durante il suo mandato.

Come anticipato, all'interno del podcast, Kim Kardashian parlerà del caso di Kevin Keith che, nel febbraio del 1994, venne arrestato e accusato di triplice omicidio a Bucyrus, in Ohio. Nonostante l'assenza di prove "fisiche" che leghino l'uomo al crimine, Keith ha trascorso 28 anni della sua vita dietro le sbarre. Il fratello di Kevin, Charles, convinto della sua innocenza fin dal principio, continua a lavorare incessantemente per riabilitarne il nome.

Come riporta anche Deadline, Kim Kardashian e il suo team approfondiranno il caso, sollevando importanti quesiti e cercando di far luce su quanto accaduto.