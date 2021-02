Kim Kardashian divorzia da Kanye West? Lui avrebbe portato via da casa 500 paia di scarpe

Sul divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West al momento ci sono solo voci ma, proprio stando ai rumor, oggi si apprende da Page Six che il rapper e produttore musicale starebbe già organizzando il trasloco in una nuova dimora.

Kanye West sarebbe infatti atterrato, nei giorni scorsi, con un jet privato, a Los Angeles in compagnia di 500 paia di scarpe da ginnastica, che, come rimarca l'anonima fonte, sarebbero solo una piccola parte della sua collezione.

Il gossip legato a quello che sarebbe probabilmente uno dei divorzi più costosi del secolo circola ormai da gennaio, ma a quanto pare solo nelle ultime settimane la coppia avrebbe deciso di dividere anche i propri oggetti, con West che starebbe man mano portando via le sue cose da Calabasas, proprio mentre Kim Kardashian era in vacanza con tutta la famiglia.

E a ingigantire il gossip ci ha pensato proprio l'ereditiera e imprenditrice: lunedì Kim Kardashian ha postato su Instagram una storia in cui mostrava ai follower, in anteprima, il nuovo showroom casalingo allestito per la sua linea d'abbigliamento Skims. Ai più attenti non è sfuggito che quello spazio somigliava forse un po' troppo alla stanza guardaroba di Kanye West (mostrata in TV nel 2019 durante un'intervista con David Letterman), da qui ha cominciato ad acquisire sempre più valore l'ipotesi che i due abbiano atteso i primi mesi del 2021 per finalizzare un divorzio definito, dai soliti "vicinissimi alla coppia", come consensuale.