Kim Cattrall ricorda suo fratello Chris, con un post per la prevenzione del suicidio (FOTO)

Kim Cattrall ha ricordato suo fratello Chris su Twitter: la star di Sex and the City ha colto l'occasione per condividere una foto e un messaggio per la prevenzione del suicidio.

Kim Cattrall, l'interprete di Samantha in Sex and the City, ha recentemente scelto Twitter per pubblicare un post per la prevenzione del suicidio ricordando il suo defunto fratello Christopher attraverso una foto, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo cinquantanovesimo compleanno.

La vincitrice del Golden Globe, 65 anni, ha reso omaggio a "Topher" domenica pubblicando uno scatto di lei e suo fratello quasi quattro anni dopo la sua morte per suicidio, avvenuta nel febbraio 2018: "Oggi sarebbe stato il 59° compleanno del mio fratellino Chris. Buon compleanno, dolce 'Topher'. Ci manchi, oggi e sempre."

Nel 2018 la star aveva chiesto l'aiuto dei fan per trovare suo fratello, cinque giorni dopo la sua scomparsa a Lacombe, Alberta, in Canada, per poi rivelare al mondo: "È con grande tristezza che io e la mia famiglia annunciamo l'inaspettata scomparsa di nostro figlio e fratello, Chris Cattrall".

Kim Cattrall si è aperta a proposito della morte di suo fratello nel 2019, spiegando che la perdita le ha insegnato ad apprezzare le sue relazioni: "Penso che la cosa che mi ha insegnato sia la perdita. Ho perso due membri della famiglia e oggi cerco di godermi davvero quello che faccio, la famiglia e gli amici... specialmente se saluto qualcuno e non so per quanto non lo rivedrò."