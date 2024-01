Kill Them All: Sam Hargrave regista del film tratto dalla graphic novel

Il regista Sam Hargrave si occuperà della regia di Kill Them All, film tratto dall'omonima graphic novel.

Sam Hargrave, dopo il successo di Tyler Rake, si occuperà dell'adattamento cinematografico di Kill Them All, progetto per Paramount Pictures tratto dalla graphic novel di Kyle M. Starks.

Il progetto sarà prodotto da Josh Appelbaum e André Nemec di Midnight Radio.

I dettagli del progetto

Il film Kill Them All sarà scritto da James Coyne e porterà sugli schermi la storia di un'assassina che scopre che sta per essere eliminata dal gruppo criminale che poteva contare sulla sua lealtà, decidendo quindi di sconfiggere i suoi nemici per prima. Unendo le forze con un ex poliziotto che beve troppo, la protagonista intraprende un assalto senza tregua e pieno d'azione attraverso i 15 piani dell'edificio dove si trova il quartier generale del gruppo criminale. Il suo obiettivo finale è il Boss, con cui ha un passato complicato.

Sam Hargrave ha ottenuto con Tyler Rake un grande successo nel 2020 e il film Netflix ha ottenuto il via libera a un sequel, arrivato sugli schermi in estate.

Tra i suoi prossimi progetti ci sono l'episodio pilota della serie originale The Last Frontier, con star Jason Clarke e creata da Jon Bokenkamp e Richard D'Ovidio.