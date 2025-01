Kieran Culkin ha sostituito una canna finta di Mark Ruffalo con una di vera marijuana per scherzo

Kieran Culkin ha ammesso di aver scambiato uno spinello di scena con uno corretto con marijuana vera quando è stato scritturato per una produzione teatrale insieme a Mark Ruffalo nel 2000.

"Avevo 17 anni ed ero stupido", ha dichiarato in sua difesa Culkin in una nuova intervista al Guardian. "Ho pensato che fosse uno scherzo divertente. Ero stupido. Oh mio Dio, mi dispiace tanto'. Ma in realtà l'adorarono. Mark mi disse: 'Non fumo erba da 10 anni'. Il secondo tempo sarà molto divertente'. C'era poi un altro attore che non aveva mai fumato erba in vita sua. Mi disse: 'È questo che significa essere fatti? È bellissimo'. E poi è arrivata Phyllis Newman: 'Non fumo erba dagli anni Sessanta. Grazie, tesoro'".

Culkin, Ruffalo avevano condiviso lo stesso palcoscenico nella produzione di Playwright Horizons della commedia di James Lapine The Moment When. Prossimamente vedremo Culkin al cinema con A Real Pain, di cui trovate già la nostra recensione.

A Real Pain: un'immagine di Kieran Culkin

"La direttrice di scena è arrivata e mi ha detto: 'Non mi interessa di chi sia o cosa sia successo, ma Kieran, dammi la canna'. Io le porsi la canna e lei disse: 'Rovina la tua vita nel tuo tempo libero'", ha continuato Culkin. "Lo so, lo so. Ma ero giovane. Ora ho 42 anni. Lo so bene. Non cercherò di far sballare nessuno sul palco".

Kieran Culkin ricorda la sua prima esperienza 'traumatizzante' come attore

Ruffalo aveva già accennato all'incidente in un'apparizione al Graham Norton Show. L'interprete di Hulk nel MCU aveva però tenuto segreta l'identità di Culkin.

"Ho fatto uno spettacolo teatrale in cui fumavo una canna nella prima scena. Naturalmente, c'era un giovane attore molto cattivo con cui recitavo. La sera della prima con tutti i critici, abbiamo messo un vero spinello sul tavolo di scena", aveva raccontato Ruffalo all'epoca. "Insieme abbiamo fumato una canna gigante sul palco. Ma alla fine dello spettacolo ho avuto le migliori recensioni di tutta la mia carriera. Ma non lo rifarei mai più".