Kieran Culkin ricorda la sua prima esperienza 'traumatizzante' come attore

Kieran Culkin ha parlato della sua prima esperienza come attore quando aveva solo 6 anni, svelando il comportamento scorretto e quasi traumatizzante del regista che era al lavoro sullo spot di cui era protagonista.

L'attore, durante un episodio del podcast Smartless, che è condotto da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, ha raccontato quanto accaduto quando era solo un bambino.

Il primo lavoro come attore di Kieran

La star di Succession e del film A Real Pain ha spiegato che doveva girare una scena in cui era di fronte a una lavagna con un gessetto in mano, incapace di risolvere un problema semplice mentre i suoi compagni di classe lo prendevano in giro dicendo che era stupido e sciocco. Kieran Culkin era infatti impegnato nella realizzazione di uno spot legato alle difficoltà di apprendimento. L'attore ricorda chiaramente come il regista, non appena gridava azione, iniziava a insultarlo dicendo 'Imbecille. Idiota. Stupido'. Kieran ha spiegato: "Persino allora stavo pensando: 'Sai cosa? Ho capito. Ho 6 anni. Tipo 'Stai qui e sembra triste'. Non sono un fottuto attore che usa il metodo, ho sei anni. Che problema hai?'".

Bateman e gli altri conduttori del podcast sono rimasti sorpresi dal racconto, dichiarando che sembra un'esperienza traumatizzante, soprattutto considerando che era solo un bambino.

Un momento importante della sua carriera

Culkin, parlando della sua esperienza come attore, ha successivamente ammesso che quando era un ventenne non era convinto di voler continuare a lavorare nel campo della recitazione, avendo dei dubbi legati alla possibilità di continuare per tutta la vita quel percorso. A fargli cambiare idea, tuttavia, è stata la prima stagione di Succession.