Kiefer Sutherland sarà il presidente Roosevelt nella serie The First Lady

L'attore Kiefer Sutherland ha ottenuto il ruolo del presidente Roosevelt nella nuova serie The First Lady, prodotta per Showtime.

Kiefer Sutherland farà parte del cast di The First Lady, la nuova serie antologica prodotta per Showtime dedicata alla storia della leadership americana, raccontata dal punto di vista delle donne che hanno vissuto alla Casa Bianca.

L'attore, indimenticabile protagonista di 24, avrà la parte del presidente Roosevelt.

Nella serie The First Lady la coppia composta da Franklin ed Eleanor Roosevelt sarà interpretata da Kiefer Sutherland e Gillian Anderson, reduce dal successo di The Crown.

Alla regia del progetto c'è Susanne Bier e nel cast ci sono anche Viola Davis, coinvolta inoltre come produttrice, e O-T Fagbenle nei panni di Michelle e Barack Obama, Michelle Pfeiffer e Aaron Eckhart che saranno la coppia composta da Betty e Gerald Ford.

Il cast è poi completato da Dakota Fanning, Judy Greer, Rhys Wakefield, Kristine Forseth, Aya Cash e Jayme Lawson.

Al centro di The First Lady ci sarà il fondamentale ruolo istituzionale e politico delle donne alla Casa Bianca e, alternando l'attenzione dalla vita privata alla dimensione professionale, saranno approfondite le storie di leggendarie First lady.