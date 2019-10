Kevin Feige ha ottenuto l'incarico di Responsabile Creativo della Marvel

Kevin Feige ha ottenuto il ruolo di Responsabile Creativo della Marvel, impegno che si aggiunge quindi a quello del presidente dei Marvel Studios.

Il produttore sarà ora responsabile della creazione di nuovi progetti per vari mezzi di comunicazione tra cui l'editoria, i film, le serie tv e l'animazione. Marvel Television e Marvel Family Entertainment entreranno a far parte dei Marvel Studios e Kevin Feige continuerà a relazionarsi con Alain Horn e Alan Bergman di Walt Disney Studios durante la creazione dei nuovi contenuti.

Lo studio avrà quindi il controllo sui film, le serie televisive e le iniziative editoriali.

Dan Buckley manterrà invece il suo ruolo di presidente della Marvel Entertainment, supervisionando gli aspetti creativi ed editoriali delle pubblicazione della società, in collaborazione con Feige. Buckley supervisionerà inoltre le vendite, i servizi creativi, i giochi, le licenze, gli eventi e le operazioni legate alla pubblicazione sotto il controllo di Ike Perlmutter.

Joe Quesada sarà ancora vice-presidente e direttore creativo di Marvel Entertainment, Sana Amanat avrà l'incarico di vice presidente per quanto riguarda i contenuti e lo sviluppo dei personaggi, CB Cebulski sarà redattore e a capo del settore editoriale a livello globale e Stephen Wacker avrà il ruolo di vice presidente degli aspetti creativi e dello sviluppo dei contenuti. Tutti loro faranno riferimento a Buckley.

Feige è attualmente al lavoro, oltre ai già annunciati film che faranno parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sulle serie destinate a Disney+ tratte dai fumetti della Marvel: The Falcon and Winter Soldier, Loki, She-Hulk, Moon Knight, Hawkeye, What If? e WandaVision.