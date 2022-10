Kevin Bacon ha rivelato di aver "perso molti soldi" a causa di Madoff

Nel corso dell'intervista rilasciata durante l'episodio di lunedì di "Smartless" - un podcast condotto da Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes - Kevin Bacon ha racconto di come si è sentito dopo aver perso un'ingente somma di denaro a causa di Bernie Madoff.

Come riportato dall'Huffington post, Kevin Bacon e Kyra Sedgwick hanno perso milioni di dollari dopo aver investito i loro soldi con Bernie Madoff. "Avevamo affidato la maggior parte dei nostri soldi a Madoff" ha raccontato l'attore.

La star di film iconici come Footloose ha aggiunto: "Ci sono delle ovvie lezioni di vita qui. Se qualcosa è troppo bello per essere vero, è troppo bello per essere vero".

"Certo, ti arrabbi e cose del genere, ma devo dire che c'erano molte persone che stavano molto peggio di noi: anziani, persone i cui fondi pensione erano stati completamente decimati", ha dichiarato Bacon nel corso dell'intervista, sottolineando poi: "Quindi ci sarà sempre qualcuno a cui sta andando molto peggio di te."

Bernard Lawrence Madoff, detto Bernie, è stato un banchiere e truffatore statunitense, condannato per una delle più grandi frodi finanziarie di tutti i tempi. L'11 dicembre 2008 Madoff è stato arrestato dagli agenti federali, con l'accusa di aver truffato i suoi clienti causando un ammanco pari a circa 65 miliardi di dollari. La sua società si è infatti rivelata come un gigantesco schema Ponzi.

Condannato a 150 anni di carcere per i reati commessi, Madoff è morto lo scorso anno per cause naturali.

Nonostante sia stato difficile accettare quanto accaduto, Kevin Bacon e Kyra Sedgwick hanno cercato di superare il difficile momento nel migliore dei modi. "Quando succede qualcosa del genere, vi guardate l'un l'altro e dite, 'Beh, fa schifo, rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci a lavoro'. Siamo arrivati fin qui, i nostri figli sono sani, noi siamo sani. Diamo un'occhiata a quello che abbiamo di buono. Possiamo ancora lavorare entrambi".

I due attori, secondo quanto dichiarato nel corso del podcast, sono riusciti a recuperare parte dei soldi mentre è in corso una causa che potrebbe aiutare anche altre vittime di Madooff.