Kent State: dopo la tragedia sul set di Rust, Alec Baldwin protagonista del nuovo film

L'attore ha appena firmato per entrare a far parte di questo nuovo progetto a sfondo storico.

Alec Baldwin si è unito al cast di Kent State, film che narrerà i violenti e tragici eventi del 4 maggio 1970, quando quattro studenti furono uccisi dalla Guardia Nazionale durante una protesta del campus contro la guerra in Vietnam. Baldwin interpreterà il presidente della Kent State Robert I. White.

Attualmente in fase di pre-produzione, Kent State segna il debutto alla regia di Karen Slade, che ha scritto anche la sceneggiatura. Prodotto da Kristen Moser di Autumn Moor Productions, tra i produttori esecutivi del film figurano Tom Ortenberg, Kevin Beer, Ivan Williams e Michael Walsh.

Alec Baldwin fa causa alla troupe di Rust per negligenza: vuole riabilitare il suo nome

Baldwin ha appena terminato le riprese di Rust, quasi 18 mesi dopo la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set. Nel western, Baldwin interpreta un famigerato fuorilegge che esce dal suo nascondiglio per impedire che il nipote tredicenne venga impiccato per omicidio. Il film - le cui riprese sono ripartite lo scorso aprile e con il vedovo di Hutchins come produttore - è presente per la vendita al Marché du Film di Cannes.