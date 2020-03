Kenny Rogers è morto: una delle sue hit ne Il Grande Lebowski

Kenny Rogers, icona della musica country, è morto la notte scorsa all'età di 81 anni. Ad annunciare la notizia, secondo quanto riportato dai media americani, è stata la sua famiglia che in un post su Twitter ha sottolineato come il decesso sia avvenuto per cause naturali. Per via dell'emergenza Coronavirus, i funerali dell'artista si terranno in forma privata ma in seguito verrà organizzata una commemorazione pubblica per ricordarlo.

Nato in Texas, Kenny Rogers aveva iniziato la carriera nei New Christy Minstrels per poi imporsi come solista. Tre i Grammy vinti nella sua carriera durata oltre sessant'anni che annovera successi come: The Gambler, Lucille e Islands in the Stream, Lady e Just dropped in (To see what condition my condition was in) che era stata inserita nella colonna sonora de Il grande Lebowski dei fratelli Coen. Altre sue composizioni erano state utilizzate anche in La promessa di Sean Penn e Richard Jewell di Clint Eastwood, o serie come Mindhunter e Watchman. Nel 1986 aveva anche ricevuto una candidatura ai Golden Globe nella categoria miglior canzone per il film Due tipi incorreggibili con Burt Lancaster e Kirk Douglas.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT — Kenny Rogers (@_KennyRogers) March 21, 2020

Ma non c'era solo la musica tra le sue attività, Rogers è stato infatti una personalità poliedrica che lo ha portato anche a fare l'attore soprattutto in televisione: ad esempio è apparso in un episodio di How I met Your Mother ed era il proprietario di una catena di ristoranti in franchising chiamata Kenny Rogers Roasters. Dal 2015 si era ritirato dalle scene e aveva vissuto una vita appartata con i suoi cari in Georgia.