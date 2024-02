Kenneth Mitchell, attore di Captain Marvel e Star Trek: Discovery morto a 49 anni

L'attore di Star Trek: Discovery Kenneth Mitchell, è scomparso all'età di 49 anni a causa di complicazioni legate alla sclerosi laterale amiotrofica.

Mitchell è conosciuto principalmente per aver interpretato diversi personaggi Klingon in Star Trek: Discovery, e ha recitato nelle serie tv Jericho, Star Trek: Decks, Switched at Birth e Odyssey 5, oltre ai film Miracle e Captain Marvel.

Il post della famiglia

Ad annunciare la scomparsa di Mitchell è stata la famiglia con un post:"Con i cuori addolorati annunciamo la scomparsa di Kenneth Mitchell, amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico. Per cinque anni e mezzo, Ken ha affrontato una serie di terribili sfide legate alla SLA. E nel vero stile di Ken, è riuscito a superare ognuna con grazia e impegno, vivendo una vita piena e gioiosa in ogni momento. Viveva secondo i principi che ogni giorno è un dono e non camminiamo mai da soli".

Kenneth Mitchell lascia la moglie, l'attrice Susan May Pratt e due figli.