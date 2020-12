Kenneth Branagh: Focus Features acquista i diritti della sua autobiografia, Belfast

Focus Features ha acquisito i diritti di Belfast, il film drammatico diretto da Kenneth Branagh che vede protagonisti Jamie Dornan, Judy Dench e Caitriona Balfe.

Era il mese di settembre quando ebbero inizio le riprese di Belfast. Scritto e diretto dal regista, sceneggiatore e attore britannico Kenneth Branagh, il film rappresenta una semiautobiografia che punta a raccontare l'infanzia di un ragazzo durante il tumulto della fine degli anni '60 nella capitale dell'Irlanda del Nord. Oggi, a distanza di tre mesi dal primo ciak, è stato annunciato che i diritti dell'opera sono stati acquisiti da Focus Features che distribuirà il film negli Stati Uniti, mentre Universal Pictures lo distribuirà a livello internazionale. Peter Kujawski, presidente di Focus Features, ha dichiarato: "Siamo entusiasti e grati di collaborare con uno stimato regista e narratore come Kenneth. Molto personale e appassionato, Belfast è un pezzo commovente che è pieno di vita e non vediamo l'ora di condividerlo con il pubblico di tutto il mondo".

Ricordiamo che il cast di Belfast include la candidata al Golden Globe Caitriona Balfe ed il premio Oscar Judi Dench, nonché Jamie Dornan, Ciaran Hinds e l'esordiente Jude Hill. Per quanto riguarda Dornan e Balfe, i due interpreteranno un'affascinante coppia della classe operaia coinvolta nel caos, con Dench e Hinds nei panni di due nonni ironici e arzilli. Il film è prodotto da Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik e Tamar Thomas.

"Belfast è il mio film più personale. Si tratta di tornare a casa. Un viaggio drammatico fatto di enfasi, emozione e umorismo", ha detto Branagh, aggiungendo: "Essere accolti da registi e distributori di provata immaginazione e talento come Focus è fantastico. Siamo onorati di collaborare con Peter Kujawski e il suo fantastico team. Con l'incredibile supporto di Northern Ireland Screen, siamo molto entusiasti per il futuro di Belfast nei cinema di tutto il mondo nel 2021".

Kenneth sarà tra i protagonisti del 2021 anche per Assassinio sul Nilo, sequel di Assassinio sull'Orient Express che lo vede impegnato sia come regista che come interprete principale. Il film, la cui uscita era inizialmente prevista per novembre 2019, verrà rilasciato direttamente il 17 settembre 2021.