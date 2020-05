Kendrick Sampson, l’attore di The Flash ferito durante una protesta a Los Angeles

The Vampire Diaries: Candice Accola e Kendrick Sampson nell'episodio Dead Man on Campus

Kendrick Sampson, ex-membro del cast di The Flash, è stato ferito dopo essere stato colpito con proiettili di gomma durante una protesta a Los Angeles. La manifestazione era stata organizzata dal gruppo Build Power, di cui lo stesso Sampson è fondatore, ed è uno dei tanti eventi organizzati in protesta contro la violenza delle forze dell'ordine dopo la morte di George Floyd, l'uomo di colore disarmato che è stato ucciso da un poliziotto a Minneapolis. Sampson ha postato immagini e video della protesta sul proprio profilo Instagram, e in uno di questi afferma di essere stato preso di mira dalla polizia: "Mi hanno già sparato quattro volte, e mi hanno picchiato con il manganello." In un altro video è circondato da altri manifestanti e dai poliziotti, e dice: "Ci hanno chiesto di disperderci, ma ci stanno circondando. È la loro tattica."

The Vampire Diaries: Kendrick Sampson, Paul Wesley e Candice Accola nell'episodio For Whom the Bell Tolls

Classe 1988, l'attore afroamericano Kendrick Sampson è attivo davanti alla macchina da presa dal 2005, soprattutto in televisione: nel 2013 è apparso in cinque episodi di The Vampire Diaries, mentre dal 2015 al 2016 è stato Caleb Hapstall, un uomo accusato di aver ucciso i genitori, nella seconda stagione de Le regole del delitto perfetto. È poi apparso in due episodi di Supernatural e tre di The Flash, interpretando nel secondo caso Dominic Lanse alias Brainstorm, un personaggio manipolato dal villain Clifford DeVoe. Dal 2018 fa parte del cast di Insecure, serie comedy di HBO, ed è stato promosso a membro fisso nella quarta stagione, attualmente in corso negli Stati Uniti (il finale andrà in onda il 14 giugno). È anche tra i protagonisti del film Miss Juneteenth, acclamato durante la sua presentazione in anteprima al Sundance all'inizio dell'anno e in uscita in digitale sul mercato americano il 19 giugno.

Oltre al gruppo Build Power, che espone le ingiustizie commesse dalle forze dell'ordine nei confronti delle minoranze, Kendrick Sampson gestisce anche la casa di produzione Sampson Studios.