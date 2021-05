John Travolta rende omaggio a sua moglie Kelly Preston su Instagram: "Ci manchi"

John Travolta ha reso omaggio a Kelly Preston, scomparsa lo scorso anno all'età di 57 anni, pubblicando una foto su Instagram in occasione della festa della mamma. La Preston è morta il 12 luglio scorso nella sua casa in Florida dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro al seno.

"Carissima Kelly, hai portato nella mia vita tre dei bambini più meravigliosi che abbia mai conosciuto in vita mia", ha scritto Travolta nella didascalia della foto pubblicata sui suoi profili social. "Ti vogliamo molto bene e ci manchi. Buona festa della mamma."

"È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la battaglia durata 2 anni contro il cancro al seno", scrisse Travolta su Instagram lo scorso luglio. "Ha combattuto una lotta coraggiosa con l'amore e il sostegno di tantissimi. Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri al MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che hanno aiutato, così come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L'amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati."

John Travolta concluse il suo post in onore della moglie scomparsa con le seguenti parole: "Mi prenderò un po' di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentite per un po'. Ma sappiate che sentirò la vostra effusione d'amore nelle prossime settimane e nei prossimi mesi mentre guariamo".