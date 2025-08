Kelley Mack, attrice di The Walking Dead, è morta a soli 33 anni

Kelley Mack, interprete di Addy nella nona stagione di The Walking Dead, è morta a Cincinnati il 2 agosto 2025 all'età di 33 anni. L'attrice combatteva da tempo un tumore al sistema nervoso centrale, come ha rivelato la famiglia in un comunicamto.

"È con indelebile tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley", si legge in un annuncio condiviso martedì sull'account Instagram di Mack e firmato dalla sorella minore. "Una luce così brillante e ardente è passata nell'aldilà, dove prima o poi tutti noi dovremo andare. Kelley è morta serenamente sabato sera circondata dall'affetto dell'amata madre e della zia. Kelley si è già manifestata a molti dei suoi cari in forma di varie farfalle. Ci mancherà così intensamente che è impossibile descriverlo a parole".

La sorella ha concluso dicendo ai fan e a chi le voleva bene che la star "avrebbe voluto che sapeste tutti quanto vi ama. E come sua sorella, voglio che sappiate tutti quanto è stata coraggiosa, soprattutto quando ha deciso di fare il grande passo per ricongiungersi con Dio. Sono così fottutamente orgogliosa di lei".

La carriera di Kelley Mack

Nata il 10 luglio 1992 a Cincinnati, Kelley Mack (vero nome Kelley Klebenow) si è innamorata delle arti visive da piccola dopo aver ricevuto in regalo una videocamera. Dopo il diploma presso la Hinsdale Central High School nel 2010 e la laurea in Cinematografia presso la Chapman University nel 2014, si è trasferita a Los Angeles.

La sua carriera vanta 35 ruoli da attrice e cinque crediti come produttrice 35. Il debutto sullo schermo col corto Violet, seguito dall'ingaggio in The Walking Dead 9, dove interpretava Addy, residente della Hilltop Colony. L'attrice ha, inoltre, vestito i panni di Penelope Jcobs nell'ottava stagione di Chicago Med ed è apparsa in 9-1-1.

Per quanto riguarda il cinema, ha interpretato Alice in Broadcast Signal Intrusion nel 2021 e Wilda in Delicate Arch nel 2024. Inoltre ha doppiato Gwen Stacy, interpretata da Hailee Steinfeld, nel film d'animazione premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, ruolo che ha ripreso nello spot televisivo della Hyundai Ionic del 2024.